ويريد أرتيتا من لاعبيه النزول بشراسة واستغلال قدرتهم في التنافس بطريقة الشارع وهو يدرّبهم على كيفية الخروج منتصرين من الاشتباكات مع الخصوم.

وأقرّ لاعب الوسط ديكلان رايس بعد الخسارة أمام بورتو البرتغالي 0-1، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، أن على الفريق أن يكون أكثر "دهاء".

وأبطأ بورتو اللعب على استاديو دو دراغاو، وارتكب الفريقان 36 خطأ، في رقم قياسي هذا الموسم في دوري الأبطال.

ويلاقي أرسنال على ملعبه الإمارات، السبت، نيوكاسل العنيد، فيما يأمل أرتيتا أن يفهمه لاعبوه حيال الاستفزازات على المستطيل الأخضر.

وتحدث المساعد السابق لمواطنه مدرب سيتي بيب غوارديولا، عن تعزيز روح الفنون المظلمة لدى لاعبيه "هناك عدة طرق للقيام بذلك. هناك الطريقة التي تتحدث من خلالها معهم، تريهم مقاطع فيديو، التمارين، تعرض لهم سيناريوهات مختلفة وتحفزهم في بعض الفترات".

وأقر أرتيتا أن هذه المقاربة ليست موجودة في أرسنال، وباتت من النقاط الهامة لدى التعاقد مع لاعبين جدد "عندما تبني فريقاً، تحتاج إلى هذه الميزات، لكنها ستأتي".

وتابع: "تأتي أحياناً من ثقافة النادي. ترى أندية تملكها في حمضها النووي.. ليس شيئا يمكن أن تربطه تلقائياً بأرسنال، لكن يجب تطوير ذلك".