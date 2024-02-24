وبفوزه الجمعة على ماينتز 2-1، عزّز ليفركوزن سلسلة من 33 مباراة دون خسارة هذا الموسم، محطماً الرقم القياسي الألماني الذي حققه هانزي فليك مع بايرن ميونيخ في 2019 و2020.

رفع ليفركوزن الفارق في صدارة الدوري مع بايرن، حامل اللقب في آخر 11 موسماً، إلى 11 نقطة، علما بأن الفريق البافاري يستضيف لايبزيغ، السبت.

وجذب لاعب الوسط السابق الأنظار بسبب المشوار الرائع لليفركوزن في البوندسليغا، على غرار فريقه السابق ليفربول الذي سيتركه الألماني يورغن كلوب في نهاية الموسم، وأيضاً بايرن الذي سيلقى معه توماس توخل المصير عينه.

وقال ابن الثانية والاربعين لمنصة دازون للبث التدفقي، بعد المباراة: "حالياً هي مجرّد تكهنات. رأسي لا يزال هنا. لدينا الكثير لنقوم به. يجب أن نستمتع ونواصل التحضير، وهذا كل ما أفكر فيه".

وأحرز ألونسو اللاعب الكثير من الألقاب في إسبانيا، إنجلترا وألمانيا.