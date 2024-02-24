توفي الجمعة، نجم نادي نهضة بركان المغربي سابقا، اللاعب أيوب شرطي، عن عمر 31 عاما، حيث شكل رحيله صدمة للعديد من زملائه الذين جاوروه في صفوف الفريق البرتقالي، وكذلك أندية مولودية وجدة، وجمعية سلا، ونادي النهضة الرياضة لزايو.

وقدم نادي نهضة بركان تعازيه في وفاة لاعبه السابق، حيث كتب في منشور على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقى نادي نهضة بركان بعميق الحزن والأسى نبأ وفاة اللاعب السابق لفريقنا، أيوب الشرطي، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم النادي بجميع مكوناته بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرة الفقيد، راجين من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ونشر العديد من زملاء اللاعب أيوب شرطي السابقين في صفوف نادي نهضة بركان، صورا في حساباتهم الشخصية على موقع "إنستغرام" تجمعهم بزميلهم المتوفى.

في مقدمتهم كان العربي الناجي، لاعب نادي الجيش الملكي حاليا، ثم إسماعيل العماري ويحيى قلعي ومحمد بن طرشة، حيث اجتاحت موجة من الحزن العديد من اللاعبين الذين ينتمون إلى الدوري المغربي على فراق اللاعب الشاب، سواء من العناصر التي جاورت أيوب شرطي في الأندية التي انتمى إليها، أو من الذين واجههم في أندية منافسة.

ولم يكشف حتى الآن عن سبب الوفاة المفاجئة للاعب الشاب.