واحتاج متصدر الدوري الألماني، الذي افتقر إلى فعاليته المعتادة في الخط الأمامي بينما ترك للفريق الزائر مساحات كافية للهجوم، إلى خطأ من روبن زينتنر حارس ماينز لينتزع الفوز.

وتقدم ليفركوزن بتسديدة مذهلة من غرانيت تشاكا من 20 مترا في الدقيقة الثالثة لكن هذا التقدم لم يدم طويلا إذ تعادل ماينز بعد خمس دقائق فقط عبر دومينيك كور بضربة رأس.

واستحوذ ليفركوزن على الكرة لكن زينتنر حارس ماينز تصدى لسلسلة من الفرص في الشوط الأول ليبقي على الفريق الزائر في المباراة قبل أن يترك تسديدة ضعيفة من روبرت أندريتش في الدقيقة 68 تفلت من بين يديه ليستعيد أصحاب الأرض التقدم.

وأكمل ماينز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيسيك نغانكام بسبب خطأ على تشاكا.

وقال أندريتش "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ونقول إننا لم نلعب مباراة جيدة. كنا محظوظين بعض الشيء للفوز بها، لكننا سعداء بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "تسرعنا كثيرا ولم نجد الحلول اللازمة وارتكبنا الكثير من الأخطاء".

ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي حطم سلسلة بايرن ميونخ السابقة الخالية من الهزائم في 32 مباراة، الآن 61 نقطة بينما يلعب بايرن صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة مع رازن بال شبورت لايبزيغ السبت.