وتنافس 8 أندية عربية في دور المجموعات الذي يضم 16 فريقا، من أجل التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في دور الثمانية أملا في بلوغ النهائي وتحقيق اللقب.

ويمكن للعرب حجز 5 مقاعد في ربع النهائي، لكن الأمر يتطلب الكثير من المفاجآت في الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى الاعتماد على نتائج الآخرين، إذ لن يكون الفوز كافيا لبعض الفرق من أجل ضمان التأهل.

خطوة واحدة أمام الأهلي

يعد الأهلي المصري صاحب أفضل حظوظ العرب في مرحلة المجموعات، بعد أن أحكم قبضته على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط قبل الجولة الأخيرة، وبات على وشك التأهل رسميا حتى قبل أن يلعب مباراته الأخيرة.

ويحتاج الأهلي إلى فوز أي فريق على الآخر في مباراة شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز في الجولة الخامسة من المجموعة، من أجل التأهل رسميا إلى دور الثمانية، لكن التعادل سيؤجل تأهل الأحمر إلى الجولة الأخيرة حيث سيكون بحاجة إلى نقطة واحدة فقط.

وفي المجموعة ذاتها يطمح شباب بلوزداد في بلوغ ربع النهائي بتحقيق الفوز على يانغ أفريكانز، أو تحقيق تعادل ثمين ثم الفوز على ميدياما في الجولة الأخيرة، مع الاعتماد على الفريق المصري ليفوز على يانغ أفريكانز وينهي حظوظه في التأهل.

موقف معقد للوداد

الموقف الأكثر تعقيدا للعرب في المجموعة يأتي من نصيب فريق الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية، حيث يقبع في مؤخرة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فقط.

ويتصدر مجموعة الوداد، فريق آسيك أبيدجان الإيفوراي برصيد 10 نقاط بعد أن ضمن تأهله رسميا، ويأتي خلفه فريق سيمبا التنزاني برصيد 5 نقاط، ثم غوانينغ غالاكسي البوتسواني برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الوداد للفوز في آخر مباراتين على غالاكسي وآسيك للوصول إلى النقطة التاسعة، على أمل أن يتعثر سيمبا في الوصول إلى النقطة ذاتها ليتأهل الفريق المغربي بصعوبة.

ويعاني الفريق المصري، بيراميدز، في المجموعة الأولى، بشكل يشبه معاناة الوداد، حيث يتنافس مع الثنائي العملاق، صنداونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

ويتذيل بيراميدز المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نواذيبو، بينما يتصدر صنداونز برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن مازيمبي الوصيف.

ويحتاج الفريق المصري للفوز على مازيمبي في الكونغو لمعادلة نقاطه، ثم الانتصار على الفريق الموريتاني في ختام المجموعة من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة التي تضمن له التأهل.

ويحتاج الفريق الموريتاني إلى تحقيق مفاجأة على حساب صنداونز في الجولة قبل الأخيرة وحصد النقاط الثلاث، ثم تكرار الفوز على بيراميدز في الجولة الأخيرة ليتأهل بدلا منه، لتقدم المجموعة في النهاية فرصة مقعد عربي واحد بين بيراميدز ونواذيبو في دور الثمانية.

مجموعة العرب

المجموعة الثالثة تضم 3 فرق عربية، جميعا بعيدة عن الصدارة التي يحتلها فريق بترو أتلتيتكو الأنغولي برصيد 9 نقاط، ثم يأتي الهلال السوداني ثانيا برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الثالث، ويتذيل النجم الساحلي التونسي برصيد 4 نقاط.

وضمن الفريق الأنغولي تأهله إلى ربع النهائي، ليترك المقعد الثاني بين الهلال والترجي والنجم الساحلي، حيث سيلعب الثنائي التونسي في قمة الجولة الخامسة، قبل أن يضطر النجم لمواجهة المتصدر في أنغولا، ويستضيف الترجي فريق الهلال في الجولة الختامية.