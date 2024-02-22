وكتب كروس في حسابه على موقع "إنستغرام": "سألعب مع ألمانيا مرة أخرى بدءا من مارس. لماذا؟ لأن المدرب طلب مني ذلك. أنا متأكد أن هذا الفريق بمقدوره القيام بأمور مميزة في كأس أوروبا".

وكان لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فتح الشهر الماضي إمكانية عودته الى صفوف ألمانيا، عندما قال: "أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد مع ريال مدريد. في الوقت الحالي، لا أعرف".

وتطرق مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان في ديسمبر الماضي إلى إمكانية استدعاء لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما، الذي اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا صيف 2021، للاستفادة من خبراته في كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.

ورأى مدربه الإيطالي في الفريق الملكي كارلو أنشيلوتي، أن عودة كروس للمشاركة في كأس أوروبا "يمكن أن تعمل بشكل جيد".

وأضاف: "أداؤه هذا الموسم رائع بكل بساطة. إنه يظهر جودته دائما. لا يعاني تراجعا في مستواه ولا يتألق ويتراجع. إنه لاعب يجب أن ينهي مسيرته على أعلى مستوى".

ويحمل كروس ألوان ريال مدريد منذ 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني، وأحرز مع الفريق الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.