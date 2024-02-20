وتم إخراج جوتا من الملعب على حمالة خلال فوز ليفربول على مضيفه برنتفورد 4-1 السبت، جراء تعرضه لإصابة في ركبته.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي عشية استضافة لوتون في الدوري ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين: "بشأن ديوغو، فإننا نحسب بالأشهر أكثر من الأسابيع".

وتابع: "لا يمكنني تحديد موعد نهائي حتى لو أردت ذلك".

كما تحوم الشكوك أيضا حيال لاعب الوسط كورتيس جونز، الذي تعرض أيضا للإصابة أمام برنتفورد.

وأردف كلوب: "مع الإصابات، لديك أيام مهمة: اليوم الخامس، واليوم العاشر، عليك إعادة تقييم الوضع لأنه لا يوجد أحد يتفاعل بالطريقة نفسها، وهذا يعتمد على مستوى الألم الذي يعاني منه كل لاعب".

ولم يمنح كلوب أي معلومات إضافية عن المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس، الذي غادر بين الشوطين أمام برنتفورد، في حين أكد غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع ترنت ألكسندر أرنولد ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي عن لقاء لوتون.

وتأتي هذه الإصابات في وقت يخوض ليفربول برنامجا مزدحما من ثلاث مباريات في ثمانية أيام، ضد لوتون الأربعاء على ملعب أنفيلد، وتشلسي الأحد على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة، ثم على أرضه أمام ساوثهمبتون من الدرجة الثانية في الكأس في 28 الشهر الحالي.

وأشاد كلوب، في موسمه الأخير في أنفيلد بعدما أعلن رغبته بالرحيل، بلاعبيه لتقديمهم الأفضل عند الحاجة، حيث يتصدر ليفربول البريميرليغ برصيد 57 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أرسنال الثاني و4 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث مع مباراة أقل.