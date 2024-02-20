وخرج المدافع المغربي مصابا خلال الخسارة 3-2 أمام بوخوم، الأحد، مما ترك بطل ألمانيا على بعد 8 نقاط من متصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن وزاد من الضغط على المدير الفني توماس توخيل.

هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لبايرن.

أعلن بايرن أن مزراوي سيغيب "في الوقت الراهن" بعد إجراء فحص طبي، دون تحديد إطار زمني.

وبهذا ينضم مزراوي إلى زميليه في مركز الظهير الأيمن ساشا بوي، الذي لعب مرتين فقط منذ التوقيع لبايرن الشهر الماضي قبل أن يصاب، وبونا سار.

كما أصيب لاعب خط الوسط كونراد لايمر، الذي غالبا ما كان يغطي مركز الظهير الأيمن في وقت سابق من الموسم.

دخل لاعب خط الوسط المدافع دايوت أوباميكانو بديلا لمزراوي أمام بوخوم، لكنه طرد وتم إيقافه عن مباراة السبت أمام لايبزيغ.

قد يعني ذلك أن إريك داير، الذي انضم إلى بايرن على سبيل الإعارة من توتنهام الشهر الماضي، قد يطلب منه شغل دور الظهير الأيمن.

ويواجه توخيل مزيدا من المخاوف بشأن الاختيارات، في حين يتعافى الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز من الإصابة، ويغيب المهاجمان كينغسلي كومان وسيرج غنابري للإصابة أيضا.