ووفقا لوسائل الإعلام، اقترب السويسري فلاديمير بيتكوفتش من التوقيع مع منتخب الجزائر، لقيادته في المرحلة المقبلة، التي تتضمن تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة أمم إفريقيا 2025.

من هو بيتكوفيتش؟

بيتكوفيتش البالغ من العمر 60 عاما، هو مدرب سويسري من أصول بوسنية، وله خبرة أوروبية كبيرة، خاصة مع منتخب سويسرا.

وسبق لبيتكوفيتش تدريب منتخب سويسرا لـ7 أعوام، سبقها تدريب عدد من الأندية أبرزها لاتسيو الإيطالي.

تخصص في البطولات المجمعة

يعتبر المدرب السويسرا متخصصا في البطولات الدولية، فقد نجح في قيادة سويسرا لجميع البطولات الدولية التي خاض فيها التصفيات.

كما نجح في عبور دور المجموعات في جميع مشاركاته، سواء في كأس العالم أو بطولة كأس أوروبا.

قبلها نجح بيتكوفيتش في قيادة لاتسيو للفوز ببطولة كأس إيطاليا، على الغريم روما، في نهائي نسخة 2013.

إنجازاته في البطولات الدولية

يورو 2016: تأهل من مجموعة المستضيف فرنسا دون أي هزيمة، وقاد منتخب سويسرا لدور الـ16، حيث خرج على يد بولندا بركلات الترجيح.

كأس العالم 2018: تأهل من مجموعة البرازيل دون هزيمة، قبل الخروج من دور الـ16 على يد المنتخب السويدي بنتيجة 0-1.

يورو 2020: قدم أفضل بطولة بتاريخ سويسرا. أقصى منتخب فرنسا، بقيادة مبابي، المرشح الأول للبطولة، في دور الـ16 بعد مباراة تاريخية انتهت 3-3 وذهبت لركلات الترجيح. خرج من ربع النهائي على يد إسبانيا بركلات الترجيح.

شروط جزائرية

الإذاعة الجزائرية الوطنية قالت إن مدرب سويسرا السابق، سيكون ملزما بشرطين أساسيين في عقده المقترح مع منتخب الجزائر، الأول أن يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والثاني أن يصل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، على أقل تقدير.

وفقا للمصدر، سافر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، إلى سويسرا في الساعات الأخيرة، والتقى ببيتكوفيتش للاتفاق حول بنود العقد المنتظر بين المدرب المخضرم والمنتخب الجزائري الأول.

على ما يبدو أن الاختيار قد وقع على بيتكوفيتش بعد أن فاضل الاتحاد الجزائري في الأسابيع الأخيرة بين عدّة مدربين.