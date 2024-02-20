وقال غوارديولا الصحفيين إن فيليبس لم يكن في حالة جيدة للمشاركة في الحصص التدريبية بعد عودته من قطر ومشاركته في 40 دقيقة فقط في مباراتين كبديل في مشوار إنجلترا بالبطولة.

وعانى فيليبس من فترة صعبة في سيتي بعد انضمامه من ليدز يونايتد عام 2022، إذ بدأ 6 مباريات فقط خلال 18 شهرا وانضم اللاعب (28 عاما) إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة الشهر الماضي.

وبعد انتقاله إلى وست هام، قال لاعب الوسط إن ثقته في نفسه تلقت "ضربة كبيرة" بسبب تعليقات غوارديولا.

وقال غوارديولا الإثنين: "نعم، أنا أسف. أعتذر له. لقد تحدثت معه قبل (التعليقات). لم أتحدث أبدا مع الفريق قبل أن أقول شيئا هنا (للصحفيين)، أو مع اللاعب في هذه الحالة".

ويمكن لسيتي، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة في حال فوزه على ضيفه برنتفورد في وقت لاحق، الثلاثاء.