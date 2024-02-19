وجاءت تصريحات الخطيب، بعد قيام مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، زيارة غريمه نادي الزمالك، الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتعتبر زيارة الأهلي لغريمه نادي الزمالك، الأولى من نوعها منذ سنوات.

وتأتي هذه الزيارة الودية "ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال"، وفقا للبيان الرسمي الصادر من إدارة الأهلي.

ومن جهته، عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، عن سعادته البالغة بزيارة مجلس إدارة القلعة الحمراء، لنادي الزمالك.

وقال محمود الخطيب، على هامش زيارته لنادي الزمالك الإثنين: "أرحب بجميع الحضور بالنيابة عن مجلس إدارة الأهلي أتوجه بكل الشكر لمجلس إدارة الزمالك على دعوتهم الكريمة".

وأضاف: "طول عمر علاقة الأهلي والزمالك طيبة جدا، علاقة لها جذور واحترام متبادل، وعلاقة الناديين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 عام، حتى لو حدثت بعض الأمور غير مألوفة تظل علاقتنا مع الزمالك متميزة".

وأكمل: "علاقتنا مع الزمالك ستظل متميزة ولن ينال منها تصرف أي فرد"، مؤكدا: "تصرفات الأفراد لن تؤثر على علاقاتنا مع الزمالك".

وذكر الخطيب: "الزيارة تأجلت من قبل بسبب ظروف وفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي".

وتابع:" التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك مناقشة شريفة في الملعب من أجل الفوز، ولكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولاً عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب".

وأضاف: "أدعو جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي، أن نضع مصلحة مصر في المقدمة وقبل كل شيء".

واختتم الخطيب قائلا:" أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وندعوهم إلى زيارة الأهلي في وقت لاحق".