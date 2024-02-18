وقدم برشلونة أداء باهتا في الشوط الأول، قبل لحظة إلهام متأخرة من ليفاندوفسكي منحت الفريق الزائر التقدم قبل الاستراحة.

ووضع المهاجم البولندي برشلونة في المقدمة بتسديدة من حافة منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكن إياغو أسباس عادل النتيجة في الدقيقة 47 بتسديدة اصطدمت بالمدافع جول كوندي قبل أن تتجاوز الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

ومع سيطرة سلتا فيغو على المباراة، ارتكب المدافع فران بلتران خطأ ضد لامين جمال داخل المنطقة في الدقيقة 93.

وتصدى الحارس فيسنتي جوايتا لركلة الجزاء في المحاولة الأولى لليفاندوفسكي، لكن حكم الفيديو المساعد أظهر أنه كان يتقدم بخطوة عن خط المرمى قبل أن تغادر الكرة نقطة الجزاء، وأمر بإعادتها.

وسدد اللاعب البولندي الكرة في الشباك هذه المرة، ليمنح برشلونة الفوز.

ويحتل فريق المدير الفني تشافي هرنانديز المركز الثالث برصيد 54 نقطة، متأخرا بنقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ولكل منهما مباراة مؤجلة.

ويحتل سلتا فيغو المركز 17 برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.