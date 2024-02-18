ومنح تعادل مانشستر سيتي متنفسا لليفربول المتصدر (57 نقطة) ووصيفه أرسنال (55 نقطة)، بعد أن ارتفع رصيد حامل اللقب في آخر 3 مواسم إلى 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وحرم تشلسي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز السابع له على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتعادل للمرة الخامسة هذا الموسم.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 35 نقطة، في المركز العاشر في جدول الترتيب.

وتقدم تشلسي بالهدف الأول على ملعب الاتحاد قبل 3 دقائق من الاستراحة، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها نيكولاس جاكسون الذي تقدم على الجناح الأيمن ومرر الكرة نحو رحيم سترلينغ غير المراقب على الجهة الأخرى، الذي استلمها وراوغ آخر مدافع قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وضغط بطل أوروبا بكل خطوطه تقريبا بحثا عن هدف التعادل بعد نهاية الاستراحة، وفي المقابل اعتمد تشلسي على المرتدات.

وأهدر سيتي عددا كبيرا من الفرص وسط تألق واضح من جورجي بيتروفيتش حارس تشلسي، الذي أنقذ مرماه من تسديدات إرلينغ هالاند وفيل فودن.

وأضاع هالاند بغرابة فرصة ثمينة للتعادل في الدقيقة 78، بعد تمريرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين قابلها المهاجم النرويجي غير المراقب بضربة رأس من مسافة قريبة، لكن الكرة علت العارضة.

وأسفر ضغط سيتي أخيرا عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق رودري، الذي أطلق تسديدة مباشرة بقوة من داخل المنطقة، غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.