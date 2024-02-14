وسجل دياز (24 عاما)، الذي شارك في المباراة بديلا للمصاب جود بلينغهام، هدف ريال مدريد عكس سير المباراة من انطلاقة رائعة إذ تجاوز ثلاثة مدافعين ثم سدد الكرة في الجزء العلوي من الشباك في الدقيقة 48.

وبعدها، تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة ليحافظ على تقدم الفريق.

وكثف لايبزيغ، الذي شهدت الدقيقة الثالثة من المباراة إلغاء هدف له بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد، محاولاته بحثا عن التعادل واندفع هجوميا ليتيح ذلك الفرصة أمام ريال مدريد الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني لكن القائم تصدى لكرة من فينيسيوس.

وافتقد ريال مدريد اليوم جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، من بينهم المتألق بلينغهام والحارس تيبو كورتوا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في السادس من مارس المقبل.