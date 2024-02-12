وسجّل تروست-إيكونغ هدف التقدّم لمنتخب "النسور الممتازة" في الشوط الأول من رأسية اثر ركنية، بيد أن "الفيلة" قلبوا الطاولة في الشوط الثاني وأحرزوا لقبهم الثالث.

وهذا الهدف الثالث لتروست-إيكونغ (30 عاماً)، لاعب باوك اليوناني، في هذه النهائيات.

وفي ما يلي الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الافريقي بعد المباراة النهائية: