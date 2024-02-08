بهذه النتيجة، ضرت "الأفيال" موعداً مع نيجيريا الفائزة على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وسجّل لكوت ديفوار، المتوجة في 1992 و2015، سيباستيان هالر (65)، فواصلت عودتها "من الموت" بعد تأهلها شبه التعجيزي إلى الادوار الإقصائية، إثر خسارتين في دور المجموعات، إحداهما مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 أطاحت المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه والثانية أمام نيجيريا (0-1) التي تلتقيها مجدداً في النهائي.