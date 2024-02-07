وسجل جاسم جابر (17) وأكرم عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران.

وتلتقي قطر حاملة اللقب مع الأردن في نهائي عربي خالص، بعد أن حقق منتخب "النشامى" المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-صفر، الثلاثاء.

وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة، بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات، و2007 بين العراق والسعودية.