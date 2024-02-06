وقال الاتحاد المصري في بيان رسمين، إن حسام حسن تم تعيينه مدربا للمنتخب الأول، كما قرر الاتحاد تعيين شقيقه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وعقد وزير الرياضة وعدد من أعضاء اتحاد الكرة، الثلاثاء، اجتماعا مع حسام حسن، لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بإعلانه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وشهد الاجتماع أيضا حضور علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة. كما أكد وزير الرياضة وأعضاء اتحاد الكرة على الثقة الكبيرة في حسام حسن ودعمه خلال المرحلة المقبلة كمدرب لمنتخب مصر.

من جانبه، رد عميد لاعبي العالم السابق حسام حسن: "أنا في خدمة بلدي وتدريبي المنتخب حلم كبير، أنتظره منذ سنوات، وليس لدي شروط".

يذكر أن المحفل الأكبر الذي سيكون في انتظار حسام حسن، هو تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.