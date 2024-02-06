ووفقا لمصادر مصرية، أنهى أشرف صبحي، وزير الرياضة، واتحاد الكرة، الاتفاق مع حسام حسن على توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته من منصبه خلال اليومين الماضيين.

وعقد، الثلاثاء، وزير الرياضة، اجتماعا وعدد من أعضاء اتحاد الكرة مع حسام حسن في مكان خاص، لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بإعلانه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول بعد رحيل فيتوريا.

ويشهد الاجتماع أيضا حضور علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، كما أكد وزير الرياضة وأعضاء اتحاد الكرة على الثقة الكبيرة في حسام حسن ودعمه خلال المرحلة المقبلة كمدرب لمنتخب مصر.

من جانبه، رد عميد لاعبي العالم السابق حسام حسن: "أنا في خدمة بلدي وتدريبي المنتخب حلم كبير، أنتظره منذ سنوات، وليس لدي شروط".

يذكر أن المحفل الأكبر الذي سيكون في انتظار حسام حسن، هو تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.