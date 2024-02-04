وكتب صلاح عبر حسابه على "أنستغرام" رسالة خاصة، جاء فيها: "اسمها طلع الأمل اللي جواك.. لأنه في الحقيقة الأمل موجود جواك بالفعل.. بس محتاج منك تصدقه وتستخدمه".

وأضاف: "رابعًا.. دي أهم واحدة.. كن نفسك، ما تكونش زي ما أي حد عاوز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين، وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 47 واللي عاوزك 39، واللي عاوزك 42".

وأكمل نجم ليفربول: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه، أو مشروعه الاستثماري الخاص. ما تسحمش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، انت نفسك وبس".

وتعرض محمد صلاح لانتقادات حادة من الجماهير المصرية بعد الأداء الباهت الذي قدمه قائد الفراعنة مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، في الدور الأول الذي لم يكمله اللاعب بسب الإصابة في المبارة الثانية أمام غانا.

وانصبت الانتقادات على موقف صلاح بعد إصابته، عندما أعلن مغادرة معسكر المنتخب للعلاج في ليفربول.

وخرج منتخب مصر في الدور الـ 16 بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.