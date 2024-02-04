من المقرر بدء المحاكمة يوم الإثنين وتستمر إلى الأربعاء في إحدى محاكم برشلونة.

ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن 9 سنوات في حال أدين ألفيس، بينما يطالب محامو الضحية المزعومة بالسجن 12 عاما.

أمضى ألفيس العام الماضي داخل السجن الاحتياطي بعد رفض المحكمة طلبات الإفراج عنه بكفالة.

وينفي اللاعب ارتكاب أي مخالفات، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وكان ألفيس، البالغ من العمر 40 عاما، اعتقل في 20 يناير عام 2023 بعد استجابته لاستدعاء من الشرطة خلال زيارة لإسبانيا.

وأمرت المحكمة بسجنه بعد تحليل التحقيق الأولي للشرطة، والاستماع إلى شهادة الضحية المزعومة، والشهود، واللاعب.

وأدى اعتقال ألفيس إلى تشويه صورته كلاعب يتمتع بشخصية كاريزمية ومسيرة طويلة وناجحة.

يشار إلى أن ألفيس كان قد فاز بكثير من الألقاب المحلية والقارية مع العديد من الأندية العالمية الكبيرة ومنها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جرمان، كما ساعد منتخب البرازيل في الفوز بلقب كوبا أميركا وإحراز ميدالية ذهبية أولمبية وهو في سن 38 عاما.

وشارك ألفيس في كأس العالم للمرة الثالثة، وهو اللقب الوحيد الذي لم يفز به، في عام 2022.

وكان الظهير الأيمن البارز عنصرا أساسيا في السنوات الذهبية لبرشلونة، حيث لعب هناك بين عامي 2008-2016 في فريق ليونيل ميسي السابق.

وفاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات خلال تلك الفترة مع النادي الكتالوني، والذي انضم إليه مرة أخرى لفترة وجيزة عام 2022.

فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع ألفيس فور اعتقاله.