وقال مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، في العام الماضي إنه لن يجدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية عند انتهائه في آخر موسم 2023-2024 ما يسمح له بالانتقال لفريق آخر مجانا.

وقالت لو باريزيان وإي.إس.بي.إن نقلا عن مصادر إن المهاجم الفرنسي الدولي سيعلن عن اتفاق مبدئي مع العملاق الإسباني بطل أوروبا 14 مرة في الأسبوع المقبل.

وقالت تقارير إعلامية في سبتمبر الماضي إن مبابي وافق على التنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جرمان، التي تصل قيمتها إلى 107.84 مليون دولار، مقابل السماح له بمغادرة النادي كلاعب حر.

وفي 2022 تحدثت تقارير كثيرة عن قرب انضمام مبابي إلى ريال مدريد لكنه أعلن تمديد عقده مع سان جرمان قبل أسابيع فقط من موعد فتح باب الانتقالات.