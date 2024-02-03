وسجل حارس أوزبكستان أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه هدف قطر (27)، وأدركت أوزبكستان التعادل عن طريق أوديلغون هامروبيكوف (59).

وافتتحت قطر التسجيل عندما وصلت الكرة داخل المنطقة باتجاه حسن الهيدوس، فحاول تمريرها اصطدمت بقدم أحد المدافعين ثم حولها الحارس يوسوبوف خطأ في مرماه (27).

وأثمر ضغط أوزبكستان عن هدف التعادل عن طريق هامروبيكوف، الذي تلقى كرة داخل المنطقة وسيطر عليها قبل أن يسددها بيسراه لامست يدي برشم وتابعت طريقها نحو شباكه (59).

وتلتقي قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة مع إيران، الأربعاء، في المقابل يتجدد اللقاء في نصف النهائي الآخر بين الأردن وكوريا الجنوبية، الثلاثاء.