وافتح "الأخضر" السعودي التسجيل عبر عبد الله رديف (46)، وأدرك المنتخب الكوري التعادل في خواتيم الزمن المحتسب بدلا عن الضائع عن طريق تشو كيو سيونغ.

وفي ركلات الترجيح تصدى حارس كوريا الجنوبية جو هيون وو لركلتي سامي النجعي وعبدالله غريب.

وتلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع أستراليا الجمعة على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاماً، وتحديداً منذ 1960.