وقال كلوب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة عن مشاركة صلاح: "محمد ليس جاهزاً لمباراة الغد وأيضًا للمباراة التالية ضد أرسنال، إنه مُصاب و إصابة العضلات تستغرق وقتاً، كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر سوءًا، لذلك دعونا ننتظر."



وتعرض محمد صلاح لإصابة في أوتار الركبة في لقاء مصر غانا ( 2-2) مع غانا في كأس أممم إفريقيا يوم 18 يناير، وعاد بعد ذلك إلى ليفربول لتلقي العلاج.

وكان يأمل صلاح بأن يتمكن من العودة إلى البطولة في كوت ديفوار حال تعافيه واستعاد لياقته، لكن منتخب الفراعنة ودع "العرس الإفريقي" من بوابة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأحد الماضي بركلات الترجيح.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن المدرب الألماني قوله "لم يكن هناك أي ضغط على صلاح سوى رغبته في استعادة لياقته في أسرع وقت ممكن (...) على أي حال نحن لا نتعجل، مو (محمد صلاح) ليس جاهزًا. إنه خارج حسابات ليفربول في هذه المباراة والمباراة التالية (...)"

وأصبح مستقبل صلاح موضع تساؤل حيث لم يتبق لمهاجم ليفربول سوى 18 شهرًا على عقده، وهو نفس الفترة المتبقيةلقائد الريدز فيرجيل فان ديك ونائب القائد ترينت ألكسندر أرنولد.

ويقول كلوب، الذي سيغادر في الصيف، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وتابع كلوب عن تجديد عقود مع فان دايك و ارنولد و صلاح قائلا : "هناك ما يكفي من الوقت لكل شيء، هؤلاء اللاعبون يحبون التواجد هنا، لا تنسوا ذلك، كل شيء على ما يرام، لا تقلقوا، الأولاد يحبون هذا المكان، وأنا أعلم ذلك كحقيقة، هؤلاء اللاعبون يُحبون التواجد هنا، لا تنسوا ذلك الجُزء الوحيد المُزعج هو أنتم الصحافة".

يواجه ليفربول تشلسي على ملعب أنفيلد، مساء الأربعاء، قبل مواجهة أرسنال في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل.