ونشب خلاف بين عموتة والدردور في اللحظات الأخيرة من مباراة الأردن مع العراق في دور ثمن النهائي وقام على إثره المدرب بدفع اللاعب بعد تلقيه البطاقة الحمراء من الحكم الإيراني علي رضا وهو على دكة البدلاء.

وشارك الدردور بديلا لدقائق معدودة في مباراتي الأردن أمام ماليزيا والبحرين في الدور الأول.

ويعتبر الدردور الهداف التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 35 هدفا، وأفضل هداف له في نهائيات كأس آسيا برصيد 4 أهداف.

وتأهل منتخب الأردن إلى ربع النهائي بفوزه على العراق 3-2، وضرب موعداً مع طاجيكستان يوم الجمعة القادم.