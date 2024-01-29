وفي لقاء يمثل "ديربي" تاريخي، يواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني، حيث يأمل كل من المنتخبين العبور والوصول لربع نهائي البطولة.

نقاط قوة منتخب العراق:

نشوة دور المجموعات، وتصدره المجموعة الصعبة أمام اليابان، بـ3 انتصارات كاملة. نفسيا هذا الأمر سيدخل العراق بثقة عالية في اللقاء.

منتخب العراق يملك تشكيلة قوية، وأسماء تصنع الفارق من على الدكة، مما ينوع خيارات المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

عامل الجمهور سيصب في مصلحة العراق، حيث حضر الآلاف من العراقيين لمؤازرة المنتخب في الدوحة، وأظهرت اللقطات مشاهد "مرعبة" للجماهير العراقية المستعدة للمباراة.

نقاط قوة منتخب الأردن:

المنتخب الأردني يدخل بضغوطات أقل، فالدخول وهو ليس مرشح للانتصار سيساعده على اللعب براحة أكبر.

هجوم المنتخب الأردني، وخاصة الثنائي موسى التعمري ويزن النعيمات، نجح بتفكيك أغلب المنتخبات التي واجهها، وقد يكون العامل الفارق أمام دفاع العراق "المتذبذب".

قطر أمام فلسطين

وفي المواجهة الثانية، يواجه المنتخب القطري، بين أرضه وجماهيره، منتخب فلسطين، أحد أبرز مفاجآت البطولة.

نقاط قوة منتخب قطر:

اللعب على أرضه وبين جماهيره، على استاد البيت، سيمثل عامل قوة كبير للقطريين خلال اللقاء.

"العنابي" يمتلك واحدا من أقوى خطوط الهجوم في البطولة، بفضل الثنائي أكرم عفيف والمعز علي، مما يرفع فرص التسجيل في مرمى "الفدائي".

نقاط قوة منتخب فلسطين: