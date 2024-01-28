وعلى ملعب ألاسان كواتارا في مدينة إبيمبي، سجل لاعب ليل الفرنسي محمد بايو الهدف الوحيد في الدقيقة 90+8.

ولعبت غينيا الإستوائية معظم الشوط الثاني منقوصة لاعبا بعد طرد فيديريكو بيكورو (55)، وأضاع لها إميليو إنسوي، متصدر هدافي البطولة (5 أهداف) ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وتلتقي غينيا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية المقررة في وقت لاحق من الأحد، وذلك في 2 فبراير المقبل.

وكانت غينيا قد تأهلت من المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة بتعادل سلبي مع الكاميرون، وفوز على غامبيا 1-0، ثم خسارة أمام السنغال حاملة اللقب 0-2.