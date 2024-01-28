وقاد تشافي الذي تولى المسؤولية في نوفمبر 2021، برشلونة إلى الفوز بالكأس السوبر المحلية ولقب الدوري الموسم الماضي، مع بناء الفريق حول دفاع قوي، لكنه يعاني هذا الموسم دفاعيا، وكانت المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق خمسة أهداف في مباراة في الدوري على أرضه منذ عام 1963، بخسارته أمام فياريال السبت.

وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس خوان لابورتا ومع الجهاز الفني".

وأضاف أنه اتخذ القرار لصالح النادي "لقد فكرت في النادي وقبل كل شيء في اللاعبين".

وتابع قائلا: "لدي شعور بأنني أفعل الشيء الصحيح، وأنني أتصرف بحس سليم. أعتقد أن النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميكية، الديناميكية سلبية جدا".

وأوضح أنه حتى لو فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم فإنه لن يغير رأيه ويبقى، وقال إنه لا يزال يعتقد أن فريقه قادر على الفوز بالألقاب هذا الموسم.

واختتم قائلا: "أنا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى بهذا التغيير في الديناميكية. سنواصل المنافسة على لقب الدوري، الأمر صعب جدا لكننا سنقاتل. لم أتحدث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، لقد رأيت مدى الإحباط الذي كانوا عليه اليوم وسأتحدث معهم غدا، وهذا أحد أسباب ذلك".

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

وتعرض الفريق لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في وقت سابق من يناير الجاري وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتليتيك بيلباو يوم الأربعاء الماضي.





