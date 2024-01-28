وسجل ألكسندر سورلوث وخوسيه لويس موراليس هدفين في الدقيقتين 9 و12 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحا فياريال الفوز 5-3 على مضيفه برشلونة.

وتقدم فياريال بهدفين عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 41 وإلياس أخوماش في الدقيقة 54، لكن صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف سجلها إيلكاي غندوغان وبيدري ثم هدف عكسي عن طريق إيريك بايلي في مرماه في غضون 11 دقيقة.

وأدرك غونسالو غيديش التعادل لفياريال بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84.

ومع سعي برشلونة لتحقيق الفوز عوقب بهدفين من سورلوث وموراليس.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر و8 عن جيرونا صاحب المركز الثاني.