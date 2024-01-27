وتوقفت المباراة بين فولفسبرغ وكولونيا في الدقيقة الرابعة عشر، عندما عندما سدد لاعب كولونيا ماكس فينغراف كرة قوية في وجه مساعد الحكم ثوربن سيفير، الذي كان على خط التماس.

وبدا مساعد الحكم مترنحا وخرج من الملعب بمساعدة الفريق الطبي، وحل محله الحكم الرابع نيكولاس فينتر.

وبعد مناشدة المتفرجين للعثور على أي متفرج من الحكام المؤهلين، تقدم توبياس كرول (32 عاما) لتولي دور الحكم الرابع كبديل في حالات الطوارئ.

وكرول حارس مرمى نادي إم تي في غيفهورن في الدرجة السادسة، وغير ملابسه ليرتدي بذلة رياضية سوداء وانضم لفريق التحكيم الرسمي.

والأسبوع الماضي، تولى مشجع في إنجلترا مهمة الحكم الرابع في الوقت الإضافي لمباراة كأس الاتحاد بين ولفرهامبتون وبرينتفورد، ولم يسمح له بالاحتفال بهدف فريقه الفائز.