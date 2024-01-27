وتعرّض اللاعب البالغ 20 عاما للإصابة في أوتار الفخذ ربع نهائي كأس الملك التي خسرها برشلونة أمام أتلتيك بلباو 2-4، الأربعاء.

وذكرت الصحف الإسبانية أن موسم اللاعب قد انتهى، فيما سيخضع للجراحة على يد جراح فنلندي.

وسيعقد غياب بالدي مهمة المدرب تشافي المأزوم أصلا في الدوري المحلي، والذي أجبر منذ توليه مهمته على الدفع بلاعبين من مركز التكوين لتعويض الغيابات في صفوفه.

ومع ابتعاد اللاعب الشاب الأساسي في تشكيلة بلوغرانا، يجد برشلونة نفسه دون ظهير أيسر حقيقي، بانتظار تعافي ماركوس ألونسو. خصوصا وأن النادي الكتالوني أعلن أن لاعبه "الجوكر" سيرجي روبرتو، الذي يشغل عادة مركز الظهير الأيمن يعاني من "انزعاج على مستوى وتر أخيل القدم اليسرى".

ويتوقع غياب روبرتو عن مباراة فياريال السبت وأوساسونا الأربعاء في الليغا.