وكان كلوب أعلن، في فيديو قصير نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، خبر الرحيل عن الفريق، وقال: "نفدت الطاقة لدي، أنا بخير الآن في هذه اللحظة، لكنني أعلم أنني لن أستطيع أن أكرر العمل مرارا وتكرارا".

وأكد المدرب الألماني أن حبه واحترامه للفريق كبير جدا، وأن احترامه للجماهير ارتفع مع كل عام قضاه في النادي.

وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

ما تعليق فان دايك؟

قال فيرجيل فان دايك لموقع "ليفربول":