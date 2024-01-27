ويدين مانشستر سيتي بفوزه لمدافعه الدولي الهولندي نايثن آكي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 مستغلا كرة مرتدة من حارس المرمى الدولي الإيطالي غولييلمو فيكاريو إثر ركلة ركنية انبرى لها البديل الدولي البلجيكي كيفن دي بروين.

واحتج توتنهام على هدف الفوز بداعي أن حارس مرماه تعرض لمضايقة من مدافع سيتي الدولي البرتغالي روبن دياش لكن دون جدوى.

وهو الهدف الأول والفوز الأول لسيتي على الملعب الجديد لتوتنهام هوتسبر منذ افتتاحه في أبريل 2019 حيث خسر في جميع زياراته الخمس السابقة إلى هذا الملعب دون تسجيل أي هدف.

وواصل سيتي انتصاراته في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وواصل حملة الدفاع عن المسابقة التي كانت أحد ثلاثة ألقاب توّج بها الموسم الماضي إضافة الى الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وظفر سيتي بلقب مسابقة كأس الاتحاد على حساب جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني على لائحة أفضل المتوجين باللقب (12 لقبا بفارق لقبين خلف أرسنال صاحب الرقم القياسي) عندما تغلب عليه 2-1.

ولحق سيتي الساعي إلى اللقب الثامن في المسابقة للتساوي مع ليفربول وتشلسي، ببورنموث الذي كان أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزه الكبير على ضيفه سوانسي سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 5-0 الخميس في افتتاح الدور الرابع.

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وخلق مهاجموه العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل دون أن ينجحوا في ترجمتها إلى أهداف.

واضطر المدرب الإسباني للنادي بيب غوارديولا إلى الدفع بدي بروين ومواطنه جيريمي دوكو في الدقيقة 65 مكان النرويجي الواعد أوسكار بوب والأرجنتيني خوليان ألفاريس وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل قبل أن يستغل آكي الكرة المرتدة من غولييلمو ويتابعها داخل المرمى.

وسدد لاعبو سيتي 84 مرة على مرمى توتنهام بينها 22 بين الخشبات الثلاث.

وفرض أستون فيلا مباراة معادة على مضيفه تشلسي عندما أرغمه على التعادل السلبي، والأمر ذاته لتوتنغهام فوريست المتعادل بالنتيجة ذاتها مع مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني، وكوفنتري سيتي من المستوى ذاته بتعادله مع مضيفه شيفيلد ونزداي من الدرجة ذاتها بهدف للدنماركي فيكتور تورب (45) مقابل هدف للفرنسي دجيدي غاساما (84).

ويستكمل الدور الرابع السبت بلقاءات إيبسويتش تاون (المستوى الثاني) مع مايدستون يونايتد (المستوى الخامس)، وليستر سيتي (المستوى الثاني) مع برمينغهام سيتي (المستوى الثاني)، وليدز يونايتد (المستوى الثاني) مع بلايماوث أرجايل (المستوى الثاني)، وإيفرتون مع لوتون تاون، وشيفيلد يونايتد مع برايتون، وفولهام مع نيوكاسل يونايتد.

ويلعب الأحد وست بروميتش ألبيون (المستوى الثاني) مع ولفرهامبتون، وواتفورد (المستوى الثاني) مع ساوثمبتون (المستوى الثاني)، وليفربول مع نوريتش سيتي (المستوى الثاني)، ونيوبورت كاونتي (المستوى الرابع) مع مانشستر يونايتد، والإثنين بلاكبيرن روفرز (المستوى الثاني) مع ريكسهام (المستوى الرابع).