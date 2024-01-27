ويواجه منتخب نيجيريا منافسه العتيد والحاصل على البطولة خمس مرات منتخب الكاميرون في دور الـ16 السبت.

وتعد قلة الأهداف- هدف في كل مباراة من ثلاث مباريات حتى الآن- مصدر قلق لمنتخب نيجيريا الذي يفخر بوجود أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام بين صفوفه، فيكتور أوسيمين، والجناحين صامويل تشوكويزي وموسيس سيمون، اللذين يتسمان بالسرعة.

وأوضح المدرب البرتغالي أن الأهداف ستأتي، قائلا "يمكن أن يحدث ذلك في المباراة القادمة، مثل الكاتشب. أحيانا لا يتدفق الكاتشب، لكن بعدها يتدفق مرة واحدة. هذا محتمل، في المباراة المقبلة أو بعدها، أن تأتي كل الأهداف من فرص أقل".

قمة مرتقبة

• ستقام المباراة على ملعب "فيليكس هوفويت بويني" في أبيدجان، وهو ملعب يعيد ذكريات كثيرة لكلا المنتخبين، حيث توجت الكاميرون في هذا الملعب بأول لقب لها في المنافسة عام 1984، بعدما فازت على نيجيريا بنتيجة 3-1.

• بعد ذلك، فازت الكاميرون بنهائيين آخرين أمام نيجيريا، في عام 1988 في المغرب، وفي عام 2000 في نيجيريا.

• خلال السنوات الأخيرة، تحولت المباريات الأخيرة بين المنتخبين بانتظام لصالح نيجيريا التي فازت على الكاميرون في ربع نهائي نسخة 2004 في تونس، قبل أن تفوز عليها مجددا في ثمن نهائي نسخة 2019 في مصر.

• بشكل عام، كانت آخر ست مباريات بين المنتخبين لصالح نيجيريا بأربعة انتصارات وتعادلين.

• تأهلت نيجيريا من المجموعة الأولى، بعد تعادلها أمام غينيا الاستوائية، (1-1) في أول مباراة لها، ثم الفوز على كوت ديفوار البلد المضيف وغينيا بيساو بنتيجة (1-0) على التوالي.

• واجهت الكاميرون مشوارا صعبا للتأهل إلى الدور الثاني، حيث تعادلت أمام غينيا في المباراة الأولى (1-1) وخسرت أمام السنغال في المباراة الثانية (3-1)، قبل أن تفوز على غامبيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة.

• أحرزت نيجيريا لقب كأس الأمم الإفريقية في سنوات 1980 و1994 و2013، بينما توّجت الكاميرون باللقب 5 مرات في سنوات 1984 و1988 و2000 و2002 و2017.