وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ القرار إلى الاتحاد المغربي الذي قد كان استأنف عقوبة الايقاف التي أصدرتها لجنة الانضباط الأربعاء بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراته ضد الكونغو الديموقراطية في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

وتأهل المنتخب المغربي رابع مونديال 2022 إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة بفوزها على زامبيا 1-0 الأربعاء الماضي على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، فيما رافقتها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعادلت مع تنزانيا سلبا.

وتصدّر المنتخب المغربي، الباحث عن لقبه الثاني بعد 1976، مجموعته بسبع نقاط متقدما بفارق أربعة نقاط عن الكونغو التي حلّت ثانية، فيما جاءت زامبيا في المركز الثالث بنقطتين، ما سمح للمضيفة كوت ديفوار (ثلاث نقاط) بالتأهل من ضمن أفضل أربعة منتخبات حلّت في المركز الثالث، فيما حلّت تنزانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وخاضت المغرب اللقاء دون مدربها وليد الركراكي بسبب عقوبة الإيقاف.