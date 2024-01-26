وفي فيديو مدته دقيقتين، نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، أعلن كلوب بنفسه خبر الرحيل عن الفريق.

سبب الرحيل

وذكر كلوب في الفيديو، سبب قرار إنهاء مغامرته مع ليفربول.

وقال كلوب: "نفدت الطاقة لدي، أنا بخير الآن في هذه اللحظة، لكنني أعلم أنني لن أستطيع أن أكرر العمل مرارا وتكرارا".

ولم تكن رسالة كلوب واضحة بالشكل الكافي، حول سبب الرحيل، وخاصة عبارة "أنا بخير الآن"، فهل هو الإرهاق المصاحب لوظيفة تدريب ناد كبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، أم هو رغبة بالتغيير في مكان جديد؟

وأكد كلوب أن حبه واحترامه للفريق كبير جدا، وأن احترامه للجماهير ارتفع مع كل عام قضاه في النادي.