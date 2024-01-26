بشكل صادم، أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، مع نهاية الموسم الحالي.
وظهر كلوب في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لليفربول، وهو يعلن خبر رحيله.
وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
بشكل صادم، أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، مع نهاية الموسم الحالي.
وظهر كلوب في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لليفربول، وهو يعلن خبر رحيله.
وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.
وظهر كلوب في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لليفربول، وهو يعلن خبر رحيله.
وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.