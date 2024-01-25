وأظهرت صور متداولة عاشور وهو بين أعضاء بعثة المنتخب في الفندق، وقد بدا أنه بحالة جيدة.

وأصيب اللاعب المصري بارتجاج في المخ، نقل على إثره بشكل فوري إلى أحد المستشفيات في كوت ديفوار لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، قال عاشور، إنه خاف على حياته من الموت، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أثناء تدريبات منتخب بلاده في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وكتب عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" اليوم الخميس، تعليقا مرفوقا بصورة له من المستشفى حيث يتلقى العلاج قال فيه: "الحمد لله على كل شيء.. أنا كنت بين الحياة والموت ورأيت أمورا ربنا لا يكتبها على أحد بعد سقوطي أمس".

وأضاف نجم خط وسط الفراعنة : "أشكر كل من وقف بجواري وأطباء المنتخب المصري واللاعبين والجهاز الإداري".

وتابع: "لا يوجد في الدنيا ما يستحق، وفي لحظة تنتهي تماما الحياة.. الحمد لله على كل شيء وبإذن الله سأكون جاهزا للمشاركة مع زملائي في مباريات كأس الأمم الإفريقية".

ويعد للاعب المصري إمام عاشور من بين أبرز لاعبي المنتخب المصري الذين قدموا أداء مميزا، خلال المرحلة الأولي من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وخاض منتخب الفراعنة ثلاث مباراة حافظ فيها على التعادل، مما مكنه من التأهل إلى الدور الـ16 بعد حلوله في المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الرأس الأخضر.

ويواجه المنتخب المصري الأحد المقبل منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.