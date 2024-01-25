وكان النجم المصري قد أصيب في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في كأس الأمم الإفريقية، قبل أيام، وقرر السفر إلى ليفربول لتلقي العلاج اللازم، على أمل العودة للمنتخب في حال تشافيه، واستمرار "الفراعنة" في البطولة.

كلوب يفتح النار على المشككين

وقال كلوب في تصريحات نشرها الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو: "لو شكك شخص ما في ولاء محمد صلاح، فعليه مراجعة نفسه والتأكد من ولائه هو شخصيا".

وأضاف كلوب: "محمد صلاح هو أكثر شخص له ولاء لمصر قابلته في حياتي".

ولقي صلاح حملة انتقادات كبيرة في الأوساط الرياضية والجماهيرية في مصر، بعد قرار السفر لليفربول، وترك المنتخب في البطولة، من أجل تلقي العلاج الأمثل.

وقال كلوب في تصريحات جاءت بعد مباراة ليفربول بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام فولهام ليلة الأربعاء: " منتخب مصر وليفربول يريدان نفس الشيء، وهو أن يكون محمد صلاح جاهزا للعب في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "إذا بقي في إفريقيا ولم يتمكنوا من توفير العلاج المناسب له، فسيؤدي ذلك إلى تأخير عودته للعب".

"لقد أحضرناه إلى هنا ليس لإبعاده عن منتخب مصر، ولكن لتقديم أفضل علاج طبي له".

وأكد المدرب الألماني: "كل شيء متفق عليه. إذا كان صلاح جاهزا ووصل منتخب مصر إلى النهائي، فسيكون معهم هناك".

يذكر أن المنتخب المصري تأهل بصعوبة لدور الـ16 من أمم إفريقيا، حيث سيواجه منتخب كونغو الديمقراطية مساء الأحد.