مفاجآت مدوية

وشهدت البطولة مفاجآت مدوية، أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا.

كما شهدت البطولة تألق منتخبات "صغيرة" لم يحسب لها حساب، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر.

المنتخبات المودعة

وودعت 8 منتخبات بطولة كأس أمم أفريقيا بعد دور المجموعات "الشرس"، جميعها فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الثلاث:

غينيا بيساو

غانا

موزمبيق

غامبيا

الجزائر

تونس

زامبيا

تنزانيا

الأدوار الإقصائية

وتشكلت المباريات الإقصائية في الدور المقبل، حيث تأهلت 3 منتخبات عربية، وهي مصر والمغرب وموريتانيا.

وستواجه مصر منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب إفريقيا، ووقعت موريتانيا أمام الرأس الأخضر.

وفي مباريات القمة بدور الـ16، ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، بينما سجلت البطولة "ديربي" مرتقب بين نيجيريا والكاميرون.

وفي المواجهات الأخرى، ستواجه مالي منتخب بوركينا فاسو، وستواجه أنغولا منتخب ناميبيا، ووقعت غينيا الاستوائية أمام الجارة غينيا.

وستنطلق مباريات دور الـ16 مساء السبت، بمباراة أنغولا وناميبيا، ولاحقا نيجيريا والكاميرون.