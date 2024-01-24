ويغادر المنتخب التنوسي كثاني منتخب عربي بعد الجزائر، مبكرا كأس الأمم الأفريقية، في ختام منافسات المجموعة الخامسة إثر تعادله مع منتخب جنوب إفريقيا، وبعد خسارته أمام ناميبيا في الافتتاح وتعادله مع مالي.

وبهذا التعادل، تتذيل تونس ترتيب المجموعة الخامسة، بنقطتين، بينما تأتي جنوب إفريقيا على التوالي مع منتخبي مالي وناميبيا بخمسة نقاط.

وشارك منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه، ويعد من أكثر المنتخبات ظهورًا في نسخ متتالية للبطولة الإفريقية.