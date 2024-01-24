ولن يتمكن الركراكي من حضور مباراة "أسود الأطلس" أمام زامبيا المقررة مساء الأربعارء.

وكانت المباراة الأخيرة بين المنتخب المغربي ونظيره الكونغو الديمقراطية. قد شهدت مناوشات بين مدرب "أسود الأطلس" وقائد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا.

من جانبه، قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة المغربي)، الاستئناف ضد القرار الذي اتخذه الكاف بحق الركراكي، اعتبرته "مجانبا للصواب، خاصة وأن الوقائع أظهرت أن الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية".