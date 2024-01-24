فرص منتخب تونس

المنتخب التونسي لديه أمل وحيد في التأهل، وهو الفوز على جنوب إفريقيا، أما التعادل أو الهزيمة، فيعني الخروج مباشرة من البطولة.

تونس ستواجه منتخبا صعبا، اكتسح ناميبيا بنتيجة 4-0، في الجولة الماضية، وسيمثل تحديا كبيرا "لنسور قرطاج".

فوز تونس سيضمن له المركز الثاني أو الثالث، المؤهل لدور الـ16 من البطولة.

تشكيلة المنتخب التونسي اليوم

حراسة المرمي: البشير بن سعيد.

خط الدفاع : علي معلول، علي العابدي، منتصر الطالبي، ياسين مرياح.

خط الوسط : وجدي كشريدة؛ إلياس السخيري، عيسى العيدوني، أنيس سليمان.

خط الهجوم : يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.

الصدارة هدف منتخب المغرب

أما المنتخب المغربي، فيسعى لخطف صدارة المجموعة السادسة، عندما يواجه منتخب زامبيا "العنيد".

انتصار المغرب سيضعه في مواجهة أسهل نسبيا في دور الـ16، أما التعادل أو الهزيمة فقد يضعه أمام منتخب مصر أو السنغال.

ولم تحقق المنتخبات العربية أداء مقنعا في دور المجموعات للبطولة، حيث تأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بشق الأنفس، دون أي انتصار، بينما ودع منتخب الجزائر البطولة بتعادلين وهزيمة.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - شادي رياض (يونس عبد الحميد) - يحيى عطية الله.

خط الوسط: يوسف أمرابط - سليم أملاح (إسماعيل الصيباري) - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: حكيم زياش - أمين عدلي - يوسف النصيري (طارق تسيودالي).