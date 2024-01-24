ووفقا لبيان رابطة الدوري الأميركي، فإن عينة اختبار تومسون، الذي يملك متوسط 3.8 نقطة و3.9 استحواذ على الكرة في 36 مباراة هذا الموسم، جاءت إيجابية وظهرت بها مواد محظورة.

وسيبدأ إيقاف اللاعب البالغ عمره 32 عاما، المقيم في تورونتو بداية من الأربعاء حين يحل كافاليرز ضيفا على ميلووكي باكس.

واختار كافاليرز لاعبه تومسون كرابع اختيار في عملية اختيار اللاعبين الجدد (درافت) عام 2011 وفاز مع الفريق بالبطولة عام 2016.

وبعد اللعب مع بوسطن سيلتيكس وسكرامنتو كينغز وشيكاغو بولز ولوس أنجليس ليكرز، عاد تومسون إلى كافاليرز في سبتمبر الماضي.