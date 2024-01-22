وهذا هو الفوز الثاني تواليا لغينيا الاستوائية مقابل تعادل واحد، فضمنت صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام نيجيريا، التي لحقت بها بفضل فوزها على غينيا بيساو 1-0.

وتجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثالث بالخسارة الثانية على التوالي.

وباتت حظوظ الدولة المستضيفة لكأس إفريقيا في اللحاق بركب المتأهلين ضئيلة، وتتوقف على أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.