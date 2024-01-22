بلغت غينيا الاستوائية دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، بفوزها المدوي على كوت ديفوار المضيفة برباعية نظيفة في أبيدجان، الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
وهذا هو الفوز الثاني تواليا لغينيا الاستوائية مقابل تعادل واحد، فضمنت صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام نيجيريا، التي لحقت بها بفضل فوزها على غينيا بيساو 1-0.
وتجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثالث بالخسارة الثانية على التوالي.
وباتت حظوظ الدولة المستضيفة لكأس إفريقيا في اللحاق بركب المتأهلين ضئيلة، وتتوقف على أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.