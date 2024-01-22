وسجل بيرسي تاو (14 من ركلة جزاء) وثيمبا زواني (25 و41) وثابيلو ماسيكو (75) الأهداف.

وأنعش منتخب "بافانا بافانا" حظوظه في التأهل بعدما عوض خسارته أمام مالي 0-2 في الجولة الأولى فرفع رصيده إلى ثلاث نقاط خلف مالي المتصدرة بأربع نقاط والتي تعادلت مع تونس السبت 1-1، وتأتي ناميبيا ثالثة بثلاث نقاط أيضا والمنتخب التونسي رابعا بنقطة واحدة.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء، تلعب جنوب إفريقيا مع تونس، ومالي مع ناميبيا.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد استهل البطولة بخسارة أمام مالي 0-2، بينما فجرت ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطها تونس بهدف نظيف محققة أول انتصار في تاريخها.

وضرب منتخب "بافانا بافانا" الساعي إلى لقبه القاري الثاني بعد 1996، بقوة مطلع الشوط الأول إذ سيطر على نحو كبير، مقابل اعتماد "المحاربين" على المرتدات السريعة، وأنقذ الحارس الجنوب إفريقي رانوين وليامس مرماه من تسديدة برينس تجيويزا (4).

وحصل المنتخب الجنوبي على ركلة جزاء احتسبها الحكم الجزائري يوسف غموح بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد "الفار" بداعي لمسة يد على المدافع الناميبي كينيدي أتومينيا، سجلها مهاجم الأهلي المصري تاو إلى يمين الحارس لويد جونيور كازابوار (14)، علما أنه كان أهدر ركلة جزاء ضد مالي.

وفرض لاعبو المدرب المخضرم البلجيكي هوغو بروس سيطرتهم، وأضافوا الهدف الثاني عبر مهاجم ماميلودي صنداونز زواني بتسديدة مميزة إلى يمين الحارس الناميبي مستثمرا مجهودا خارقا من زميله ثابيلو مورينا (25).

وأنقذ الحارس كازابوار مرماه بتصديه لتسديدة إيفيدنس ماكغوبا بعد راوغ عدة مدافعين ناميبيين (32).

وأضاف زواني هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب "بافانا بافانا" بعدما استلم تمريرة ماكغوبا فراوغ مدافعين وأطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم إلى الشباك (41).

وأجرى مدرب ناميبيا كولن بنجامين تغييرات لربما يحقق فريقه العودة إلى اللقاء، إلا أن خطورة الجنوب إفريقيين تواصلت.

وتمكن ثابيلو ماسيكو بعد أقل من خمس دقائق من دخوله بديلا لزواني من تسديدة قريبة، من إضافة الرابع إثر هجمة منسقة قادها موكوينا (75).