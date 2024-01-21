وقال مهاجم رايو فايكانو الإسباني البالغ 31 عاماً "نريد الفوز على مصر. تركيزنا ينصب على التأهل بتسع نقاط وصناعة التاريخ".

وتابع المهاجم الفارع الطول (1.90 م) والذي ارتدى سابقاً قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي "نحن لا نفكر على الإطلاق في الاسترخاء أو أي شيء من هذا القبيل".

وخلافاً للتوقعات، ضمِن الرأس الأخضر الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة فقط تصدّر المجموعة أمام مصر (7 ألقاب) وغانا (4) اللذين حققا نقطتين ونقطة واحدة تواليا.

وسيكون الفوز على غانا ومصر في نسخة واحدة إنجازا تاريخيا للرأس الأخضر التي صعدت للدور الثاني ثلاث مرات (2013 و2021 و2023).

وفيما كان زملاؤه يستمعون لموسيقى محلية في أجواء مبهجة قبل انطلاق التمارين، قال بيبي الذي سجّل هدفا رائعا من ركلة حرة من مسافة بعيدة في الفوز على موزامبيق 3-0 "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا نريد الحصول على النقاط الثلاث وأنا متأكد من أننا إذا واصلنا اللعب بالطريقة ذاتها فسنحقق ذلك".

وانضم بيبي المولود في البرتغال لأبوين من الرأس الأخضر للمنتخب الملقب "القروش الزرقاء" في مارس 2022، ومذاك أحرز 6 أهداف في 19 مباراة.

ومن أجل ضمان الصعود، تحتاج مصر (نقطتان) من دون قائدها محمد صلاح المصاب بشدّ في العضلة الخلفية للفوز كي تحتل المركز الثاني، أو التعادل على أقل تقدير لتكون ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست.

وأوضح "ربما ستكون هناك تغييرات، وبما أننا تأهلنا فقد يحصل اللاعبون الذين لم يلعبوا على بضع دقائق".

ويعتمد المدرب المحلي بيدرو بريتو على تشكيلة معظمها من المحترفين في أندية متواضعة في أوروبا.

وأفاد بريتو فرانس برس السبت "لقد تأهلنا بشكل أسرع مما كنا نعتقد، أنا سعيد للغاية بالفريق".

وأضاف بحزم "نريد أن نلعب بشكل جيد والفوز على مصر".

وسيعني الفوز على مصر "الكثير" بالنسبة للأرخبيل الذي يقع في المحيط الأطلسي قبالة سواحل السنغال في غرب إفريقيا.

وأوضح "نحن بلد صغير جدًا، ولكننا نريد أن نصنع التاريخ. نريد أن نظهر للجميع أنه حتى كدولة صغيرة يمكننا القيام بعمل جيد. هذه هي الفكرة".