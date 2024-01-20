وسجل مهاجم فريق الوكرة القطري، اللاعب غيلسون دالا، هدف المنتخب الأنغولي الأول في الدقيقة الـ31 من عمر المباراة، قبل أن ينجح الاعب الموريتاني أعمر سيدي بونا، تسجيل هدف التعادل لموريتانيا، بواحد من أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن في الدقيقة 43.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، استطاع الاعب دالا، تسجيل هدفه الثاني لأنغولا، فيما أضاف غيلبرتو هدف أنغولا الثالث في الدقيقة الـ53 بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت بمدافع قبل أن تدخل الشباك.

وقلص اللاعب أبو بكاري كويتا الفارق لموريتانيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 59، أخفق حارس أنغولا في التعامل معها.

وبانتهاء الجولة الثانية، للمجموعة الخامسة، يرفع منتخب أنغولا رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع منتخب بوركينا فاسو الذي تعادل 2-2 مع الجزائر.

ويتعين على المنتخب الموريتاني الفوز في المباراة المقبلة التي ستجمعه مع منتخب الجزائر، في الجولة الثالثة، في محاولة للصعود ضمن "أفضل ثالث".