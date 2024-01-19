وفاز المنتخب السنغالي على نظيره الكاميروني، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وسجل أهداف السنغال إسماعيلا سار (د16) وحبيب ديالو (د71) وساديو ماني (د93)، فيما جاء الهدف الوحيد للكاميرون من أقدام جان شارل كاستيليتو (د83).

وبهذا الفوز، أصبح في رصيد السنغال 6 نقاط، فيما واصلت الكاميرون احتلال الوصافة بنقطة واحدة، متبوعة بغينيا (نقطة واحدة)، ثم غامبيا بصفر نقطة.

وستتواجه غامبيا وغينيا في وقت لاحق الجمعة، بينما تعقد موقف الكاميرون في المجموعة وباتت مهددة بالرحيل مبكرا.

وكان منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين من المجموعة الثانية إلى دور ثمن النهائي، عقب فوزه على موزمبيق بثلاثية نظيفة، الجمعة.